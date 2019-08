Trenger ny barnehage og må utvide barneskolen på Støren

Nyheter

«Prognosene for Støren viser en økning med over 100 elever inn 2040. Det vil være behov for en utbygging/utvidelse innen 2020». Dette kan man lese om Støren barneskole i presentasjonen Solem la frem 20. august på arrangementet «Gauldalens byggebørs», hvor flere aktører fra regionens næringsliv deltok.