Busskrisen: Vil heller ha gammelbussen tilbake

Framfor å åpne Klemmets veg på Brekkåsen for å slippe fram de nye 15 metersbussene, ønsket Melhus formannskap at AtB bare bruker "gammelbussene" på strekninga Brekkåsen-Trondheim. Det kom fram under en befaring formannskapet gjorde etter at AtB tirsdag hadde gitt en orientering i kommunestyresalen om hvorfor det nye busstilbudet er blitt som det er.