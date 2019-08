Nyheter

- Busstilbudet er 50 år tilbake i tid, sier Gunvor Hammernes (80) som har engasjert seg i debatten rundt busstilbudet etter 3. august. Kritikken mot AtB har haglet etter at det nye rutetilbudet kom, og AtB-direktør Harald Storrønning medga på et orienteringsmøte for Melhus formannskap at tilbudet ikke er optimalt for Melhus og Malvik. Ifølge Storrønning startet planlegging av rutetilbudet uten Melhus fordi Melhus på det tidspunktet ikke var med i byvekstavtalen.