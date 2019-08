Her får politikerne tallene for Midtre Gauldal

Nyheter

414 personer i Midtre Gauldal har svart på hva de planlegger å stemme ved kommunevalget. 31 prosent av dem svarte «vet ikke», og 4 prosent ville ikke svare eller svarte at de ikke ville stemme. Av de gjenværende som ble intervjuet ville 30,3 prosent stemme Ap, mens 29,1 prosent vil stemme Sp. 12,9 prosent vil stemme på Bygdelista for Midtre Gauldal. 7,1 vil stemme KrF, 5,6 vil stemme Høyre, 5,2 vil stemme Frp, 5,2 vil stemme SV og 4,5 vil stemme Venstre. Dette viser en meningsmåling Norfakta utarbeidet for Trønderbladet 13. og 14. august.