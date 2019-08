Høyesterett avviser anke om kyllingfjøs

Nyheter

Et enstemmig ankeutvalg i Høyesterett har avslått å behandle anken fra Melhus kommune i saken mot Bjørn Erik Indset. Melhus kommune er dømt til å betale erstatning til hølondingen etter å ha brukt mange år på saksbehandling. Den lange saksbehandlingstida førte til tap for bonden og at han ikke kom i gang med kyllingfjøs som planlagt.