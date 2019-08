AtB med nytt forslag for å løse bussfloken i Melhus

Nyheter

Mandag hadde Per Olav Hopsø møte med AtB for å imøtekomme de sterke protestene fra bussreisende i Melhus. Hopsø er leder av hovedutvalg for transport i fylket, og med på møtet var samferdselsdirektør Erlend Solem i Trøndelag fylkeskommune, administrerende direktør Janne Sollie i AtB og Harald Storrønning, avdelingsdirektør for infrastruktur og rutetilbud.