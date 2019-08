Nyheter

Protestene har vært mange etter at AtB innførte Metrobussen som fører til at bussreisende må bytte buss på Stor-Rosta i Trondheim på mange av rutene framfor å kunne reise direkte til byen slik det var tidligere. Flere har pekt på at de har måttet vente lenge på Stor-Rosta før det har kommet en buss som har kunnet ta dem videre. Tidligere gikk rute 38 på enkelte avganger fra Brekkåsen til Stjørdal, og dette tilbudet er også borte. På Facebook er det startet en egen aksjon for å få rute 38 tilbake.

Vil helst ha direktebuss til Trondheim Omlegging av bussrutene har ikke gått smertefritt, og mest ergrer folk seg over at de må bytte buss på Tiller.

- De nye bussrutene saboterer nærmest byvekstavtalen og slik kan det bare ikke fortsette. Jeg ser frem til å høre hva AtB sier i formannskapet, men både jeg og Einar Gimse-Syrstad uttrykte skepsis allerede da ruteendringene ble presentert i brukerutvalget. Dette angår mer enn bare 38, fordi den økte reisetiden angår reisende fra flere deler av kommunen. Et hovedproblem som mange reagerer på er bytte av buss på Tiller. Slike bytter fungerer kanskje når man skal ha korte reisestrekninger, men ikke for dagpendlere. I tillegg så kommer den økte reisetiden, forteller Jan Frode Hatlen (V).

Ordføreren mener folk må godta busskifter Tirsdag kommer AtB til Melhus formannskap for å forklare seg etter de mange reaksjonene på Metrobuss-opplegget.

Hatlen jobber i Trondheim i likhet med svært mange i Melhus.

Melhus har sluttet seg til byvekstavtalen, og har gått med på nullvekstmålet om at biltrafikken inn til byen ikke skal øke. Det gjelder også elbiler.

- Vi politikere har snakket om at folk skal sette igjen bilen, men har besørget en motorvei som gjør det mer effektivt å kjøre bil. Vi ber folk om å ta buss, og så opplever folk at bussen blir umulig å bruke på grunn av urimelig lang reisetid og tungvinte bytter. Slik systemet er nå mister byvekstavtalen legitimitet hos folk. Det er alvorlig fordi den er nødvendig for å lykkes med klimamålene for regionen, mener Hatlen.

Hatlen mener at AtB ikke bare kan skylde på innkjøringsproblemer.

Selv om alle bussene går i rute tar det lengre tid nå enn før. Differansen mellom bil og buss har økt, og i tillegg har folk måttet stå lenge for å vente på busser. En ting er all den ventingen tidlig i august, men det blir verre i stiv kuling i januar.

- Situasjonen vi har nå kan vi ikke være bekjent av. Innkjøringsproblematikk dekker ikke utfordringene så om byvekstavtalen skal oppfattes som rimelig og legitim av folk må den planlagte, ideelle, reisetiden kortes ned slik at forskjellen mellom å kjøre bil og ta buss ikke blir stor. Reisemønsteret må forenkles slik at også ungdom og eldre finner fram. Venstre vil på bakgrunn av dette kreve reelle endringer av rutetilbudet, opplyser Hatlen.