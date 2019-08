Valgsamarbeid i hele Trøndelag - sender direkte fra Melhus

Nyheter

Onsdag blir det utendørs valgdebatt i Melhus sentrum der politikere fra Melhus, Midtre Gauldal og Skaun blir utspurt om temaer som næringsutvikling, kollektivtilbud og hva politikere vil gjøre for få kommuner sør for Trondheim til å bli mer enn en bo- og gjennomfartskommune.

- For Trønderbladet er dette en fin anledning å la hele Trøndelag får vite hva som rører seg i vår region. Samtidig tar vi opp problemstillinger som berører mange andre lokalsamfunn, sier redaktør Lars Østraat.

NRK og Trønderbladet har inngått samarbeid om valgdebatten. Den vil bli sendt direkte i NRK Trøndelags ettermiddagssending på radio og videostream på nettsidene til Trønderbladet og Avisa Sør-Trøndelag. Det kommer også innslag i sosiale medier. Torsdag har NRK Trøndelag sending fra Røros og Holtålen i samarbeid med lokale medier, og fredag har NRK Trøndelag valgsending fra Oppdal og Rennebu i samarbeid med Opdalingen og Opp. NRK Trøndelag har lignende samarbeid også andre steder i Trøndelag.

Samarbeider

- NRK Trøndelag har lang og god erfaring med å samarbeide med lokale mediehus. Samarbeidet gir oss en unik mulighet til å løfte fram lokale saker som folk er opptatt av, forteller planlegger prosjekt og kommentator Linda Bjørgan.

- Vi er glade for å samarbeide med NRK Trøndelag om valgdekningen. Trønderbladets lokalkunnskap og NRKs store og helproffe apparat gjør at dette blir bedre enn det vi kunne fått til hver for oss, forteller Østraat.

Tettstedene

Innslagene fra Skaun, Melhus og Midtre Gauldal vil pågå hele dagen, både i NRK Trøndelags radiosendinger og på tronderbladet.no. Det vil bli både radioreportasjer, direkteinnslag, innslag på Midtnytt, nettartikler og publiseringer i sosiale medier.

- Det første planleggingsmøtet var i fjor høst. Tidlig sa vi at det var viktig for oss å få ungdom på banen. Vi har derfor et eget team for sosiale medier, som besøker videregående skoler og publiserer fortløpende på SoMe-kontoene våre, opplyser Østraat.

Valgdebatten

Klokka 16.15 starter valgdebatt med lokale politikere fra Melhus, Midtre Gauldal og Skaun. Først ut er Sivert Moen (Sp), Stine Estenstad (H) og Siri Grøtjord (Ap). Denne valgdebatten tar åtte minutter, og så er det klart for neste valgdebatt der Jorid Jagtøyen (Sp), Trude Solem Heggdal (Ap) og Trond Sortland Kuldvere (MDG) skal i ilden. Innimellom kommer det innslag med bygdeforsker og hølonding Reidar Almås.

-Årets valg er lokalvalg. Vi ønsker derfor å ha fokus på det folk i Trøndelag er opptatt av og engasjert i, og høre hva politikerne mener om dette og hvilke løsninger de har for folket de skal bestyre, forklarer Bjørgan i NRK.

Den siste valgdebatten har med politikerne Gunn Iversen Stokke (Sp), Bjørn Enge (H) og Per Olav Hopsø (Ap). Stokke og Hopsø er også fylkespolitikere, og blir spurt om kollektivtilbudet.

- Hårete målsetting

Valgdebattene er altså utendørs, og blir det regn vil debattene bli lagt inn under tak. NRK sender også innslag på Midtnytt om kvelden.

Sendingene gir velgerne en mulighet til å sette seg inn i hva lokale politikerne mener og hvilke vyer de har for kommunen sin.

- Vi har en hårete målsetting om å øke valgdeltakelsen i Trøndelag, særlig blant de yngre velgerne. Hvis vi sammen kan bidra til at flere bruker stemmeretten sin, har vi også sammen styrket demokratiet, uttaler Bjørgan.