Nyheter

- Er du sikker på at du ikke skal være med på fest i kveld, spør lokale partifolk spøkefullt da de ser campingvogna som ruller inn ved Melhustorget og ikke langt unna scenen der Too Far Gone skal spille på sommerfesten lørdag kveld.

Valgkampturne

Stortingsrepresentant Trond Giske og fylkesordfører Tore O. Sandvik er på valgkampturne, og partiet stiller med egne biler og en rød liten campingvogn. Campingvogna er så liten at Giske ikke kan strekke seg ut om han legger seg ned inne i den.

- Jeg er 1,92 meter, og litt for lang for senga. Det går om jeg ligger på skrå, forteller Giske.

Siden komforten ikke er all verden i campingvogna, har Giske overnattet bare ei natt i den under valgkampturneen denne uka. Lørdagskvelden skulle Giske ikke tilbringe på sommerfesten i Melhus sentrum, men sammen med kone og barn. Det forteller Giske.

Selv om meningsmålingene ikke peker rett opp for Arbeiderpartiet for tiden, strutter likevel både stortingsrepresentanten og fylkesordføreren av selvtillit. Giske var i Melhus og på Støren 1. mai, og lørdag var det en langt mer kamplysten stortingsrepresentant som dukket opp for å drive valgkamp. Også ordførerkandidat og leder i Trøndelag Arbeiderparti, Per Olav Skurdal Hopsø, har et bredt smil om munnen da han går bort til standen Melhus Arbeiderparti har utenfor Melhustorget.

Tror på oppgang for partiet

- Jeg tror vi vil gjøre et bedre valg enn målingene viser. Etter valget får vi ta en evaluering på hvorfor målingene viste nedgang. På landsbasis er vi ikke i medvind, men lokalt er det gode folk på listene og Melhus Arbeiderparti har viktige saker. Jeg tror vi klarer å løfte oss, sier Trond Giske.

Giske mener det er kjempeviktig at folk bruker stemmeretten også i fylkestingsvalget, og han begrunner det med at regionenes syn har betydning når Stortinget skal avgjøre saker. Selv om fylkeskommunen kan synes å være langt unna hverdagen til folk, tror Giske den er nærmere enn folk tenker på.

- Folk vet hvor den videregående skolen er og hvor fylkesveiene går. De bryr seg om at det er en desentralisert skole og at den ikke er sentralisert, sier Giske.

Fylkesordføreren er opptatt av at fylkeskommunen må satse på den videregående skole, og han vektlegger praktisk opplæring fordi han mener at mange ungdommer er skoletrøtte. Han mener også at det må bli en orden på togtilbudet slik at enda flere reiser med tog, og at busstilbudet blir slik at folk trives med det.

Lørdag var altså fylkesordføreren innom standen til Melhus Arbeiderparti, og søndag skal han på Melhus cup i Gruva siden han har barn som spiller fotball.

- Det er artig å møte frivillige i Arbeiderpartiet og velgere. Arbeiderpartiet skal være stemmen til vanlige folk i kommunestyret, sier Sandvik.

Vil ha rødgrønt samarbeid

Når det gjelder samarbeidspartnere for Arbeiderpartiet, er Sandvik klar på at Senterpartiet er det foretrukne partiet på fylkeshold og at han vil ha et rødgrønt samarbeid.

Melhus Høyre hadde for øvrig også besøk fra sentralt hold. Statssekretær Guro Angell Gimse som er fra Melhus, sto på standen til Melhus Høyre.