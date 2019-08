Væpnet aksjon i Melhus

Nyheter

Klokka 00.53 natt til fredag fikk politiet melding om at noen skulle ha blitt knivstukket et sted i Melhus.

- En nabo ble oppsøkt av en person som ga inntrykk av å ha blitt knivstukket, og hun melder fra til politiet. Politiet tolker dette slik at noen var blitt knivstukket og hadde en væpnet aksjon, sier seksjonsleder Ole Petter Ustad i Gauldal politistasjonsdistrikt.

Ifølge Ustad var det neppe knivstikking likevel og at beboeren bare simulerte at vedkommende var blitt knivstukket.

- Mest sannsynlig var det fyllerør. Den som hadde meldt fra til naboen ble kjørt til legevakt for tilsyn, sier Ustad.

Ustad forteller videre at den væpnede aksjonen ble kjørt i et hus der folk lå og sov, og at meldinga dermed førte til en del oppstyr for folk.