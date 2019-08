Politiet aksjonerte ved skoleveien: Flere foreldre overså skilt

Nyheter

- Stort sett går de fleste barna til skolen, og jeg er ganske imponert over det. Området her er veldig dårlig tilrettelagt for dem som kjører ungene til skolen. Mange har dårlig tid om morgenen og vil kjøre barna helt fram til skolen. Det er et par som har kjørt inn på området og som sier at de ikke har skjønt skiltinga, sier Bjørhovde.