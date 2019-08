Ordføreren mener folk må godta busskifter

Nyheter

- Jeg var klar over at det ville bli en innkjøringsperiode, sier ordfører Gunnar Krogstad (Ap).

Kaller AtB inn på teppet

Etter at kritikken har haglet mot AtB etter innføring av Metrobussen fra 3. august og etter henvendelse fra varaordfører Stine Estenstad (H) og opposisjonsleder Jorid Jagtøyen (Sp), har Krogstad invitert AtB og fylkeskommunen til formannskapsmøtet på tirsdag for å få en orientering om hva AtB kan gjøre for å imøtegå kritikken fra de bussreisende.

Ordfører Krogstad har fått svar fra AtB som stiller med avdelingsdirektør Harald Storrønning og seksjonsleder Helene Heggheim fra rutetilbud by. Ettersom buss er et tema som engasjerer mange, regner Krogstad med at formannskapsmøtet flyttes fra formannskapssalen til kommunestyresalen for å gi plass til tilhørere. Møtet er åpent for alle, og orienteringa starter klokka 10.

Kommunen krever svar fra AtB Høyre og Senterpartiet har tatt initiativ til å kalle AtB inn på teppet.

Misnøye med busskifte

På Trønderbladets Facebook-side er folk klar på at de heller velger å kjøre bil enn å måtte skifte buss opptil flere ganger for å komme seg på jobb i Trondheim. Det har strømmet på med kommentarer fra folk etter at Trønderbladet skrev om misnøyen med det nye busstilbudet.

Vil helst ha direktebuss til Trondheim Omlegging av bussrutene har ikke gått smertefritt, og mest ergrer folk seg over at de må bytte buss på Tiller.

Kritikken går på at reisende fra Melhus må skifte buss underveis framfor å kunne kjøre buss rett til Trondheim sentrum slik de kunne gjøre før. En reisende fra Løvset må først ta matebuss til Melhus sentrum, så buss til Tiller/Heimdal og deretter over på Metrobuss til Trondheim sentrum om turen går utenom rushtid. Dette gjelder også reiser til Melhus. Siden bussholdeplassen på Brekkåsen ikke er bygd om, kan ikke de nye 15 meter lange bussene snu der, og folk må derfor benytte matebuss til Melhus sentrum. Ifølge ordføreren er det ikke Melhus kommune det står på når det gjelder ombygging av bussholdeplassen på Brekkåsen.

Det er altså ikke bare reisende fra Melhus som reagerer kraftig, det gjør også reisende til Melhus. Daglig leder Dag Runar Båtvik i Norgeshus forteller at flere ansatte er i gang med å kjøpe seg elbil fordi skifte av buss har forlenget reisetida så mye at de ikke lenger ønsker å reise med buss til jobben i Melhus.

- Vi må finne et system som gjør at folk ikke velger bilen, og vaner kan bli fort lagt om, forklarer ordfører Krogstad.

Forstår hvorfor det er skifte av buss

Krogstad forteller at han var klar over at det ville bli en innkjøringsperiode, men ikke at Metrobuss ville gi så store utslag.

- Jeg skjønner bakgrunnen for innføring av Metrobussen. Fra 1970-tallet skulle alle bussene innom sentrum, og det går ikke an. Tanken var å få til en bybane, og med mating inn til den. En kan ikke basere seg på at det går mange busser med noen få inni inn til sentrum, sier Krogstad.

Krogstad mener at det ikke er økonomi til å etablere bybane og at løsninga ble Metrobussen.

- Bybanen i Bergen førte til at folk må betydelig en betydelig sum i bompenger, sier Krogstad.

Noe annet folk har vært opptatt av, er hvilket busstilbud som vil komme sør for Melhus sentrum.

- Fra fylkeskommunens side legges det opp til et dårligere busstilbud, sier Krogstad.

Ble frakjørt av bussen for tredje gang - AtB beklager Singsåsbygg er opprørt over at bussen når den en sjelden gang er innom, ikke tok seg tid til å svinge innom bussholdeplassen.

Tar opp i fylkesutvalget

Henrik Kierulf (H) som sitter i fylkesutvalget, bebuder at han vil ta opp bussaken i fylkesutvalgsmøtet på onsdag.

- Mye er bra med det nye bussystemet til tross for en del innkjøringsproblemer. Den nye rutestrukturen gir oss en rekke nye ruter på tvers av og internt i bydelene noe som er positivt. Men annen side av av det nye systemet er at mange må bytte buss. Som følge av dette opplever mange reisende at reisetiden blir mye lenger fordi bussene ikke korresponderer godt nok. Flere steder, eksempelvis til og fra Klæbu og Melhus oppleves tilbudet som svekket på grunn av bussbytte, dårlig korrespondanse og vesentlig lengre reisetid. Det nye systemet skulle bidra til at flere velger buss fremfor bil. Da er det svært uheldig dersom reisende nå velger bil fordi tilbudet har blitt dårligere, mener Kierulf.

Kierulf vil spørre fylkesrådmannen om hva som gjøres for å kartlegge mangler og svakheter i det nye systemet, hva som gjøres for å bedre korrespondansen og når justering og forbedring kan være på plass.

Slik er den nye busshverdagen med AtB Lørdag åpner det nye bussystemet i Trøndelag. Det betyr også flere endringer for bussbrukere i både Melhus og Midtre Gauldal.