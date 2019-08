Fest, fotball og fottur

Nyheter

Skolestarten er unnagjort, og nå venter aktiviteter som involverer mange aldersgrupper. Melhus IL arrangerer i helga Melhus Cup, og fra idrettslaget meldes det om rekordpåmelding. Hele 2100 barn og unge er ventet til idrettsanlegget Gruva.

Lørdag kveld er det først intimkonsert med Åge Sten Nilsen hos Schei Jakobsen, og så blir det sommerfest i Melhus sentrum. Åge Sten Nilsen sørger for en overgang til lerbandet Too Far Gone.

Sommerfesten har pleid å være en arena der folk møtes etter sommerferien. Arrangøren lover solid vakthold og knallstemning.

Jeg gleder meg til den første konserten i Melhus Åge Sten Nilsen har i mange år turnert i utlandet. Nå stortrives han som melhusbygg.

Om føttene trenger trim på søndag, kan en delta på Hølondløpet som arrangeres av idrettslaget Leik på Jårakjølen. Det er også fine forhold i skog og mark, og mange vil nok legge turen til fjells nå som det fortsatt er sommerlig preg. Om det frister å prøve fiskelykken, kan en for eksempel delta på Fiskesommer i Skaun på søndag.