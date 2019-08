Bom på Søberg kan bli kuttet

Nyheter

Regjeringen vil fjerne bompenger på sideveier i eksisterende prosjekt. Fra før er det kjent at det ikke får planlegges bommer på sideveiene til nye prosjekt.

Får ikke sette opp bomstasjon på sideveiene Samferdselsminister Jon Georg Dale gjentar ordren om at det ikke skal settes opp bommer på sideveiene.

– Sideveiene brukes først og fremst av folk som kjører til og fra barnehage, jobb, matbutikken og fritidsordninger. Nå vil jeg ha en vurdering av om bommene som finnes på slike veier i dag, kan fjernes, slik at de som kjører på den, må betale mindre bompenger, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) i en pressemelding.

Torsdag sendte han brev til Statens vegvesen og Nye Veier og ber dem vurdere hva fjerning av bommer på sideveier i eksisterende prosjekt vil bety for trafikkmønster, sikkerhet, miljø og økonomi. Tidligere har samferdselsministeren åpnet for at det kan settes opp bommer på sideveier i Melhus for å unngå at folk velger veier gjennom boligområder framfor ny E6.

Fylkeskommunene blir bedt om å gi tilbakemelding på hvordan de stiller seg til å fjerne sideveisbommer i egne prosjekter.

Frps landsstyre vedtok 5. juni seks krav, som de sendte med partileder Siv Jensen inn i forhandlingene med de andre regjeringspartiene om reduserte bompenger:

* Stoppe nye bypakker

* Endre nullvekstmålet

* Slette bompengegjeld

* Kutte kostnader i eksisterende bypakker

* Stille strengere krav til egenandel fra lokale myndigheter når staten bidrar med penger til byområdene.

* Nei til veiprising