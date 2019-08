Slik forhåndsstemmer du i Melhus og endrer på listene

Nyheter

- Jeg forhåndsstemmer fordi jeg er så glemsk, sier Ingunn Høiås (42) spøkefullt etter at hun har puttet stemmesedlene i valgurna i Melhus rådhus.

Lundamobyggen synes det er greit å ha benyttet seg av stemmeretten allerede nå siden det lett kan bli travelt på selve valgdagen. Da Trønderbladet var innom valglokalet, hadde 74 forhåndsstemt i løpet av mandagen og de første timene på tirsdag.

- Lett å bestemme seg

Høiås var innom stemmelokalet på tirsdag, og hun brukte ikke mange minuttene inne i stemmeavlukket.

- Jeg har det klart hvilket parti jeg stemmer på, og ved hvert valg er det lett å bestemme seg, forklarer Høiås.

Viktige saker for Høiås er barns oppvekst og eldreomsorg.

- Jeg brenner for at barn og eldre skal ha det bra, sier Høiås.

Bak registreringsbordet sitter valgfunksjonærene Halvard Skagen og Marit Skånseng Mjelve som er pensjonerte kommuneansatte, og som også tok en tørn under stortingsvalget for to år siden.

- Vi er rutinerte, forklarer Mjelve med et smil.

Da Mjelve skulle gå inn i stemmeavlukket for å vise fram hvilke muligheter til er til å gi personstemmer under valget, oppdager Mjelve at en del av stemmesedlene er blitt skadet ved at noen har revet dem delvis i stykker. Disse ble straks inndratt.

God pågang

Under tidligstemminga ble det avlagt fem stemmer, og mandag startet den ordinære forhåndsstemminga. Av de 74 stemmene som ble avlagt mandag og tirsdag formiddag, kom 73 fra folk som er bosatt i Melhus kommune ifølge Skagen.

- Det var litt rush på mandag, forteller Skagen.

Valgfunksjonærene er glad for at mange kommer innom stemmelokalet, men blir litt svett ved tanken på at hele busslaster dukker opp samtidig som for to år siden da en busslast med elever fra Trøndertun kom samtidig.

- Vi vil gjerne at folk skal forhåndsstemme, men da helst at de kommer i minibuss, sier Mjelve.

Stemmeurne fra 1885 I Melhushallen er den eldste stemmeurna over 100 år gammel.

Flere muligheter

Om en ikke rekker å komme innom forhåndsstemming på dagtid mandag til fredag fram til 6. september, er det ingen grunn til panikk. Lørdag 24. august og lørdag 31. august kan en også forhåndsstemme, og sistnevnte lørdag er det forhåndsstemming på Melhustorget, Coop Lundamo, Coop Hølonda og Coop Korsvegen. Beboere på sykehjem får også muligheten til å stemme der de er. Om en er for syk eller for dårlig til beins til å komme seg til stemmelokalet, kan en søke om å få stemme hjemme. Da er søknadsfristen 3. september.

Du kan endre på listene

11 partier stiller liste under kommunevalget i Melhus, og det er også fylkestingsvalg. Under både kommunevalget og fylkestingsvalget kan man endre på rekkefølgen på stemmeseddelen ved å gi personstemmer. Det er ikke anledning til å stryke kandidatnavn. Under kommunevalget kan også gi personstemme til kandidater fra andre lister (såkalte slengere), men da vil partiet du stemmer på tape tilsvarende antall listestemmer.

Disse partiene stiller liste i Melhus 11 partier stiller liste ved kommunevalget i Melhus.

På valgdagen 9. september er dette valglokalene: Melhushallen, Sørøya klubbhus, Flå skole, Lundahallen, Hovin skole, Eid skole og Gåsbakken skole.

Valglokalet har for tunge dører Valgstyret har vendt tommelen ned for Rosmælen skole som valglokale, og det synes tidligere ordfører Erling Bøhle er uforståelig.

Det er også kirkevalg i år, og det er mulig å forhåndsstemme på kirkekontoret.