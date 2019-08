Så mange førsteklassinger starter i Midtre Gauldal og Melhus

Nyheter

- Vi har totalt 74 førsteklassinger og det er et normalt elevkull for vår kommune. Tallene er som forventet da alle elevene har gått i barnehagene i kommunen, sier Toril Grøtte, som er kommunalsjef for oppvekst i Midtre Gauldal kommune.

På Støren starter 35 førsteklassinger, i Soknedal starter 26, på Singsås starter 12, og i Budal starter kun 1 førsteklassing.

Rundt 200 i Melhus

Nina Hoseth er kommunalsjef for oppvekst og kultur i Melhus kommune, og hun opplyser at cirka 200 førsteklassinger starter på skolene i Melhus nå til høsten.

- Tallene er som forventet, men vi ser at det kommer ikke så mange nye barn som vi tidligere hadde trodd, forklarer Hoseth.

Blant de nye førsteklassingene starter 23 ved skolen på Lundamo, 22 ved Brekkåsen, 18 ved Rosmælen, 41 ved Gimse og 20 ved Eid.

