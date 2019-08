Kjørte på motorsykkel og stakk av

Nyheter

Nødetatene rykket ut til E6 på Kvål, etter en melding om en trafikkulykke. Det var en bil som hadde kjørt på en MC og stukket fra stedet, ifølge politiet på Twitter klokka 17.59.

- Bil og fører gjenfunnet et kort stykke unna, politiet etterforsker hendelsen. MC-fører lettere skadet, skriver politiet. Ifølge politiet forsøkte bilføreren å stikke av.

- Etter sammenstøtet forsatte han å kjøre videre, og stoppet et stykke unna. Det var et følge av motorsykler, og de fulgte etter bilen, sier operasjonsleder Trond Volden i Trøndelag politidistrikt til Trønderbladet. Bilføreren er en mann i 30-årene, og han er nå fraktet til politihuset i Trondheim for bevissikring.

- Han er mistenkt for promillekjøring, sier Volden. MC-føreren er fraktet til St. Olavs hospital for en helsesjekk, men skal ikke være alvorlig skadd.