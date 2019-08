E6 var stengt i over fem timer etter trafikkulykke mellom Støren og Soknedal

Nyheter

En motorsykkel sklidde av vegen og møtte en personbil som kom motsatt veg. Føreren, en mann i 40-åra, ble beskrevet som våken, men hdde smerter i magen. Trafikkulykka skjedde ved Korporalsbrua søndag, og E6 ble stengt klokka 13.21.

Luftambulanse ble rekvirert, og politiet forklarte klokka 13.50 at føreren fikk behandling på stedet.

Det har vært olje- eller dieselsøl i vegbanen, noe politiet tror er medvirkende til at motorsykkelen har sklidd og veltet.

Det dannet seg lange køer og politiet ba bilister om å forvente kø på E6 det meste av søndag kveld. Politiet oppfordret til å bruke omkjøringsmuligheter der det gikk an.

Klokka 14.48 opplyste politiets operasjonsleder at det ene feltet ble gjenåpnet ganske snart, men at det kunne ta flere timer før begge felt var åpne. Politiet var på stedet og dirigerte trafikken.

Politiet opplyste samtidig at motorsykkelføreren er alvorlig skadet. Vedkommende ble fløyet til St. Olavs hospital.

E6 ble helt åpnet klokka 18.42, og trafikken gled fint ganske snart.

Ulykken vil bli etterforsket. Noe av årsaken til at stenginga varte i over fem timer var at kriminalteknikere og ansatte i Statens Vegvesen gjorde undersøkelser. Hensikten var å kartlegge hva oljesølet inneholdt, og hvor det kunne ha kommet fra, opplyste politiets operasjonsleder. Vegbanen ble også spylt for å unngå nye ulykker.