E6 ble stengt etter trafikkulykke mellom Støren og Soknedal

En motorsykkel har sklidd av vegen og møtt en personbil som kom motsatt veg. Føreren, en mann i 40-åra, ble beskrevet som våken, men har fått smerter i magen. Politiet utelukker ikke alvorlig personskade. Trafikkulykka skjedde ved Korporalsbrua søndag, og politiet opplyste klokka 13.21 at E6 var stengt.

Luftambulanse ble rekvirert, og politiet forklarte klokka 13.50 at føreren fikk behandling på stedet.

Det skal ha vært olje- eller dieselsøl i vegbanen, noe politiet tror er medvirkende til at motorsykkelen har sklidd og veltet.

Det har dannet seg lange køer og Trønderbladets tipser opplyste klokka 14.30 at vegen gjøres i stand til å bli åpnet igjen.

Klokka 14.48 opplyser politiet at E6 har vært åpen i ett felt ei kort stund. Den ble stengt igjen på grunn av politiets undersøkelser på stedet. Politiets operasjonsleder sier at det ene feltet blir gjenåpnet ganske snart, men at det kan ta flere timer før begge felt er åpne. Politiet er på stedet og dirigerer trafikken.

Politiet opplyser samtidig at motorsykkelføreren er alvorlig skadet. Vedkommende er fløyet til St. Olavs hospital.

Ulykken vil bli etterforsket.