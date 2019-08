Utsetter semesterstart ved Soknes og Støren barnehage

Nyheter

- Foreldrene ble informert rundt mai, sier Haugen.

Han legger til at pressen tidligere ble informert om at Soknes barnehage skulle åpne 13. august, men at dette var feil.

Barn fra Støren til Soknes

Styrerassistent Kjersti Skjevdal ved Støren barnehage opplyser at man ønsker å sikre at begge barnehager er klare til semesterstart.

- Ved Støren barnehage har det tidligere nemlig gått mange barn som nå skal starte i nye Soknes barnehage. Derfor må vi være helt sikre på at Soknes barnehage er ferdig før barna starter der, og vi kan ikke ta inn nye barn ved Støren barnehage før dette er klart, forklarer Skjevdal.

Hun opplyser at denne uken starter også arbeidet med å rigge ned de midlertidige brakkene ved Støren barnehage.

- Her skal også vårt uteareal tilbakeføres til slik det var før brakkene kom opp, sier Skjevdal.

