Sau påkjørt av tog på Rognes

Pressevakt Marianne Henriksen i Bane NOR opplyser at sauen lå midt i banen da den ble påkjørt.

- Dyret ligger sannsynligvis dødt i nærheten. Beredskapsvakten til Spordrift er på veg ut nå, opplyser Henriksen da Trønderbladet snakker med henne i 09.30-tiden på onsdag.

Hun forteller at man vanligvis ville rykket ut med en gang, men at beredskapsvakten blant annet var opptatt med å holde planoverganger i orden under tirsdagens tordenvær.

