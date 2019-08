Farlige forbikjøringer på E6 i Soknedal

Nyheter

- Bil med båt på henger, i lav fart, skaper kødannelse og farlige forbikjøringer nordover på E6. Patrulje sendt for å vinke bilen til side, skriver politiet på Twitter.

Klokken 17.56 opplyste politiet at den aktuelle bilen hadde svingt av E6, samt at politiet var i kontakt med fører og at trafikken igjen gikk som normalt.

Kjørte på elg på Melhus Klokken 23.27 fikk politiet melding om en påkjørt elg i Kregnesvegen på Melhus.