Denne E6-brua blir nattestengt

Stenginga gjelder alle dager i perioden mellom klokken 21 og 06. På søndag kveld vil stenginga gjelde fra klokka 22. Natt til lørdag og natt til søndag er brua åpen som normalt.

- Vi oppfordrer transportører som kjører modulvogntog på strekningen om å unngå å kjøre på kveld og natt i perioden brua er stengt. For å ivareta sikkerheten til de som utfører vedlikeholdsarbeidet må vi stenge vegstrekningen. Modulvogntog som ankommer brua når den er stengt må regne med lang ventetid for å bli sluppet over, sier seksjonsleder Thor Asbjørn Lunaas i Statens vegvesen i en pressemelding til Trønderbladet.

For annen trafikk vil ikke stengingen ha annen konsekvens enn omkjøring gjennom Støren sentrum.

Årsaken til nattestenginga er at dekket på brua må skiftes ut.

