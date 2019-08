Slik vil de forandre Støren - skolen kan bli flyttet

Nyheter

Store endringer på Støren har nemlig ført til at kommunen ønsker å oppdatere kommunedelplanen. Blant de større endringene som trekkes frem er Norsk kyllings flytting fra Engan, samt vedtatt reguleringsplan for Søren sør. Dette kan man lese i møteinnkallingen til utvalget for næring, plan og miljø, som har et nytt møte mandag 12. august. Her står nemlig førstegangsbehandling av kommunedelplanen for Støren på programmet.