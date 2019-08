Skal ta i mot statsministeren på besøk i Melhus

Nyheter

Tirsdag klokka 12.45 kommer statsminister Erna Solberg til Melhus. Hun skal besøke en hjemmeboende dame på 92 år, sammen med blant andre varaordfører Stine Estenstad.

Solberg har vært i Stjørdal og Trondheim før hun kommer til Melhus. Her skal hun bli kjent med kommunens tilbud til hjemmeboende eldre. Stine Estenstad sier det passer godt til Høyres satsing i valgkampen.

- Høyre la nylig fra en melding om situasjonen for hjemmeboende eldre, og hva vi ønsker å satse på. Dette blir et viktig tema for oss, sa hun en time før statsministeren ankom.