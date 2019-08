En bauta i historisk sammenheng har gått bort

Nyheter

Skrevet av Per E. Ekle

Vi har mye å takke Arnold Bakken for; ikke minst her på museet. Alt interiøret i smia nedenfor låven er gitt i gave til museet fra Arnold Bakken og hans bror Sigurd.

I 2005 utkom boka «Kom no, Dagros». Det var et samarbeidprosjekt mellom historielaget og Arnold Bakken. Dette er en veldig god dokumentasjon over seterbruk og markaslått i Soknedal.

Soknedal kirke fylte 80 år i 2013 og menighetsrådet ønsket å gi ut ei bok om kirkas historie. Boka ble selvsagt ført i pennen av Arnold Bakken.

Men det er vel kanskje først og fremst som emigrantenes talsmann at Arnold Bakken vil bli husket. Det er ikke få personer han har hjulpet til å finne sine slektninger i Amerika og omvendt fra Amerika til Soknedalen. Og i 2001 kom da boka «I Emigrantenes fotefar», om utvandringa fra Soknedal. Likeså var det Arnold Bakken som sto i spissen for og fikk reist den minnesteinen over emigrantene fra Soknedal som står her på museet.

Så sent som sankthansaften i år sto Arnold Bakken på denne talerstol og holdt et lite kåseri nettopp om denne minnesteinen.

I 2014 ble Arnold Bakken tildelt Midtre Gauldal kommunes kulturpris. Og prisen ble utdelt i et fullsatt misjonshus i Soknedal.

Arnold Bakken var glad i å reise på tur og han hadde sin faste plass fremst i bussen på de senere års turer med historielaget. Han var alltid den første som meldte seg på.

Tidlig i februar i år ringte han til meg og lurte på hvor årets tur skulle gå. Jeg svarte som sant var at det visste vi ikke enda; vi hadde egentlig ingen gode forslag. «Javel, men jeg melder på tre personer likevel», sa Arnold.

Et par uker senere ringte han pånytt, men vi hadde fortsatt ingen forslag. «Da foreslår jeg Radio- og fjernsynsmuseet i Selbu», sa Arnold. Jeg takket for forslaget og lovte å ringe tilbake. Vi har som et mål at disse turene skal ha en eller annen tilknytning til Soknedal, og hva hadde dette museet med det å gjøre? Men etter en del undersøkelser kom det fram at ferdastallen og låven fra skysstasjonen på Presthus var blitt kjøpt og satt opp nettopp på dette museet. Og da hadde vi jo en grunn for å dra dit. Jeg ringte Arnold og fortalte dette og at turen skulle gå dit. «Visste du ikke det da?» var svaret.

Når vi nå drar til Selbu 22. august vil plassen fremst i bussen stå tom.

Alle som skal være med på turen vil huske og minnes han som hadde plassen sin der.

I ærbødighet og takknemlighet minnes vi Arnold Bakken med et øyeblikks stillhet.

Søndag 28. juli var det friluftsgudstjeneste ved Soknedal Bygdemuseum.

Under gudstjenesten ble dette minneordet om Arnold Bakken framsagt av historielagets leder Per E. Ekle.