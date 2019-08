Nyheter

Klokka 22.21 meldte politiet om at nødetatene rykker ut til en fjøsbrann i Melhus. Alle tre dyr er berget ut, skriver politiet på Twitter. Brannen er på en gård på Gravråk, ikke langt fra Hofstad næringspark mellom Melhus sentrum og Kvål.

Meldingen om brannen kom inn klokka 22.14.

- Fjøset er helt overtent, og det har også tatt fyr i et uthus. Brannvesenet jobber nå for å berge bolighuset, sier operasjonsleder Trond Volden i Trøndelag politidistrikt til Trønderbladet klokka 23.02. Klokka 23.33 har brannvesenet kontroll på spredningsfaren til bolighuset, ifølge Adressa.no. Imidlertid var fjøset/låven og et uthus i ferd med å brenne ned til grunnen.

Klokka 22.55 meldte politiet at fjøset/låven er overtent, og at det arbeides med å hindre spredning. På gården er det en stor trønderlån, fjøs/låve og et uthus.

- Brannvesenet har ikke kontroll på brannen, skriver politiet på Twitter. Alle beboerne på gården er gjort rede for. Ifølge Trønderbladets tipser var fjøset/låven helt overtent da brannvesenet kom til stedet. Flammene sto høyt til værs og det har vært stor røykutvikling.