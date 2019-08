Fant norovirus i vann fra Svorksjøen

Nyheter

Melhus kommune har tatt vannprøver i flere omganger fra Svorksjøen etter at flere badegjester har blitt syke med oppkast og diaré. Mandag opplyste kommunen at 40 personer vært innom legevaktene på Orkanger og St. Olavs Hospital i forbindelse med bading i Svorksjøen. Senere er dette tallet oppjuster til 53.

Påvist omgangssykevirus i Svorksjø-saken Melhus kommune opplyser at det er påvist omgangssykevirus (norovirus) i prøvene fra pasienter som har vært syke etter bading i Svorksjøen.

Styrker mistanken

Fredag ettermiddag er det klart et det er er funnet norovirus i vannprøvene fra Svorksjøen. Vannet ble testet for viruset etter at dette ble funnet i avføringen hos de som ble syke. Dette styrker ytterligere mistanken om badevann som smittekilde, skriver Melhus kommune i en pressemeldng.

- Kommuneoverlegen opprettholder derfor fraråding om bading inntil svar på nye vannprøver foreligger neste uke, skriver de i pressemeldingen. Norovirus er den vanligste årsaken til omgangssyke eller smittsom mage- og tarmsykdom.

Tirsdag ble det avdekket E. coli-bakterier i badevannet. Noen av vannprøvene viser et E. coli-nivå på over 2400 enheter pr 100 ml. Det er ikke anbefalt å bade når det er over 500 enheter.

Lukker avløpssystemet

Etter bakteriefunnet tirsdag ble campingplassens infiltrasjonsanlegg tatt ut av drift. Anlegget er ikke dimensjonert for alle folkene som benytter det. Avløpssystemet kjøres nå som et lukket system, og kommunen vil tømme tanken minimum én gang per uke framover.