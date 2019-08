Droneløp, fotballkamp og biltreff

Nyheter

Lørdag arrangerer Trondheim Modellflyklubb og Trondheim Droneklubb droneløp på Udduvoll på Øysand.

«Bli med på et fartsfylt race med god stemning og mye flyving. Siste mulighet til å få drillet racingnervene før NM på Elverum i august. Det er lavterskel og alle kan delta. Champions League-klassen for de aller ivrigste og Hotshots-klassen for oss dødelige», skriver arrangøren på Facebook.

Herrelaget til Melhus i fotball spiller søndag ettermiddag seriekamp mot Strindheim TF hjemme i Gruva. Laget har slitt med å score de tre siste kampene, og jakter sin første seier 1. juni.

Bilklubben Bad Boys Car Club (amerikanske biler) avholder i helga sitt første egne biltreff ved Klæbu travbane. Her blir det blant annet rundbaneløp og livemusikk med shadowsbandet Blue Star Band. Selve treffet vil ha en grense på ikke nyere biler enn 1960.

Matfestivalen i Trondheim: Melhus kåret til nest beste stand på matfestivalen - Vi klapper oss sjøl på skuldra over en delt andreplass, sier Cathrine Jakobsen.