Mener Facebook-aktiviteten til Melhus-ordføreren og landbrukssjefen har gjort dem inhabile

Nyheter

- En ordfører er den høyeste folkevalgte lederen og skal ivareta alle som bor i kommunen, uansett partitilhørighet. Det er etiske retningslinjer for hvordan man skal opptre. Dette er helt klart i strid med slik kommunal etikk; at ansatte og ordfører driver med slikt (på Facebook, journ.anm.). Jeg tror nesten aldri jeg har hørt om at noe slikt har forekommet, sier Støvring.