Påvist omgangssykevirus i Svorksjø-saken

Nyheter

- Men vi har ikke fått svar på flere av vannprøvene, og vi undersøker derfor fremdeles med tanke på smittekilde. Bading frarådes inntil vi vet mer, skriver konsulent Magnhild Nordbø i en pressemelding fra kommunen mandag kveld.

Oppkast og diaré

Melhus kommune har tatt vannprøver i tre omganger fra Svorksjøen, siste runde ble tatt i mandag. Bakgrunnen er meldinger om at flere badegjester lørdag opplevde å bli syke med oppkast og diaré. Mandag opplyste fungerende rådmann Morten Bostad at i forbindelse med denne saken hadde 27 personer vært innom legevakten på Orkanger, samt at 13 har vært innom legevakten ved St. Olavs Hospital.

Fant E. coli

Søndag kveld var noen av prøvesvarene klare, og de viste små nivåer av E. coli.

- Men nivåene var lave, og vi vet fortsatt ikke hva som er årsaken til at folk har blitt syke, sier Bostad til Trønderbladet mandag ettermiddag.

Undersøker vannkvaliteten i Svorksjøen Melhus kommune har tatt vannprøver i Svorksjøen. Bakgrunnen er meldinger om at flere badegjester har opplevd å bli syke med oppkast og diaré.

Slik følges situasjonen ved Svorksjøen opp - Teknisk vakt har tatt prøver, og de er levert til Analysesenteret i Trondheim. Legevaktene i Orkdal og Trondheim er varslet, sier Morten Bostad.

Fant E. coli i vannprøver tatt i Svorksjøen Prøver av badevannet tatt fra Svorksjøen i Melhus viser at det er små nivåer av E. coli i vannet.