Har funnet problemet på Svorksjøen

Melhus kommune har i ettermiddag fått svar på vannprøvene fra Svorksjøen camping som ble innlevert Trondheim analysesenter mandag, det skriver kommunen i en pressemelding.

Noen av dvannprøvene viser et E. coli-nivå på over 2400 enheter pr 100 ml.

- Det er ikke anbefalt å bade når det er over 500 enheter, sier kommunalsjef Morten Bostad i Melhus kommune til Trønderbladet.

Tar anlegget ut av drift

Driver av campingplassen er informert om nivåene, og det er i dag besluttet at infiltrasjonsanlegget på campingen tas ut av drift, og at avløpssystemet kjøres som lukket system.

- Det er tydelig at campingplassens avløpssystem ikke er dimensjonert for den aktiviteten vi har hatt den siste uka, skriver kommunen i pressemeldingen. Melhus kommune vil nå tømme tanken minimum en gang per uke framover.

- Vi har gått veldig systematisk til verks, og er glad over at vi har funnet ut av det, sier Bostad.

Analyserer nye vannprøver

- Nå har vi hatt fokus på å finne en løsning for å kunne friskmelde badeplassen. Så får vi se på hva som blir den varige løsningen, sier Bostad.

Melhus kommune vil følge opp med nye vannprøver framover og så vil det være opp til kommuneoverlegen å friskmelde badevannet. Bostad tok selv vannprøver fra Svorksjøen tirsdag, som blir analysert onsdag.

- Det er umulig for meg å si når det vil bli trygt å bade igjen. Jeg leverer nye vannprøver i dag, som vi får svar på i morgen, sier Bostad.

Oppkast og diaré

Melhus kommune har tatt vannprøver i tre omganger fra Svorksjøen. Bakgrunnen er meldinger om at flere badegjester lørdag opplevde å bli syke med oppkast og diaré. Mandag opplyste Bostad at i forbindelse med denne saken hadde 27 personer vært innom legevakten på Orkanger, samt at 13 har vært innom legevakten ved St. Olavs Hospital.