Fant E. coli i vannprøver tatt i Svorksjøen

Prøvene ble tatt lørdag etter at flere badegjester meldte om at de var blitt syke etter å ha badet i sjøen. Søndag kveld var prøvene klare, og de viste små nivåer av E. coli, skriver Adresseavisen. Det er imidlertid for tidlig å si om dette er årsaken til at folk er blitt syke. Videre analyser skal gjennomføres mandag.

– Det er mye som skal analyseres i disse prøvene, så det er vanskelig å si helt nøyaktig når vi får svar. Sannsynligvis i løpet av mandag, sier fungerende rådmann Morten Bostad i Melhus kommune.

Hvor E. coli-bakteriene stammer fra er heller ikke fastslått. Bolstad viser til at de kan stamme fra både dyr og mennesker. En kartlegging av området vil bli foretatt under en befaring mandag.

Kommuneoverlege Silje Nilsen i Trondheim har bistått Melhus kommune i saken. Hun understreker at selv om prøvene har vist oppvekst av små mengder E. coli, er nivåene innenfor det som defineres som trygt badevann.

– Vi vet jo ikke om det faktisk er det lave nivået av E. coli og vannet som har skyld i at folk er blitt syke, sier Nilsen.

