- 40 personer har vært innom legevaktene

Melhus kommune har tatt vannprøver i Svorksjøen. Bakgrunnen er meldinger om at flere badegjester lørdag opplevde å bli syke med oppkast og diaré.

- 27 personer har vært innom levevakten på Orkanger, og 13 har vært innom levevakten ved St. Olavs Hospital. Fremover gjør vi vårt beste for å finne ut hva som er kilden til sykdommen, opplyser Bostad.

Lave E. coli-nivåer

Søndag kveld var noen av prøvesvarene klare, og de viste små nivåer av E. coli.

- Men nivåene var lave, og vi vet fortsatt ikke hva som er årsaken til at folk har blitt syke, sier Bostad til Trønderbladet i 12.30-tiden på mandag.

Hvor E. coli-bakteriene stammer fra er heller ikke fastslått.

- Går bredere til verks

Bostad var ute ved Svorksjøen på befaring da Trønderbladet snakket med ham mandag.

- Vi går nå bredere til verks med prøvetakingen, sier Bostad.

Det tas blant annet prøver fra bekker, samt sanitæranlegget på campingen ved Svorksjøen. Bostad har tidligere opplyst at det er mye som skal analyseres i prøvene, og at man ikke vet nøyaktig når man vil få prøveresultatene.

- Ikke bade eller drikke

Melhus kommune opplyser på sine nettsider at det frarådes å bade i Svorksjøen, både for mennesker og dyr, inntil videre. Vannet må ikke drikkes. Ved behov må nærmeste legevakt kontaktes. Dette gjelder kun oppfølging eller rådgiving rundt sykdom. Man trenger ikke varsle om smitte. Legevakta i Trondheim og Orkdal er informert og fører oversikt over henvendelsene.