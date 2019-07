Slik følges situasjonen ved Svorksjøen opp

Nyheter

Bostad er kommunalsjef for plan og utvikling i Melhus kommune, men også fungerende rådmann.

- Vi vet ikke når vi får svar på prøvene. Melhus kommune drar oppover til Svorksjøen på mandag, sier Bostad til Trønderbladet.

Setter opp skilt

I en pressemelding opplyser Melhus kommune at bakgrunnen for vannprøvene er meldinger om at flere badegjester har opplevd å bli syke med oppkast og diaré.

- Vi gjør oppmerksom på at det ikke er konkludert med at det er vannkvaliteten som er årsaken til at flere har blitt syke. Kommunen velger likevel å gå ut med informasjon, og oppfordrer alle til å utvise varsomhet ved bading i området. Vannet må ikke drikkes. Det er hengt opp skilt ved Svorksjøen om situasjonen, og det er lagt ut informasjon på våre nett- og facebooksider, skriver kommunikasjonsrådgiver Richard Høiem Ølmheim.

Legevakta er informert

Videre skriver Ølmheim at når oppdatert informasjon foreligger, vil dette bli lagt ut på Melhus kommune sine hjemmesider.

- Legevakta i Trondheim og Orkdal er informert, og fører oversikt over henvendelsene. Det er kun de som har behov for oppfølging eller rådgiving rundt sykdom som skal kontakte legevakten. Beskjeden til å begynne med var at alle skulle ta kontakt. Nå har man imidlertid sikret seg nok prøver til at dette ikke er nødvendig, skriver Ølmheim.