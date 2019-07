Kvinne kjørt til St. Olavs Hospital etter drukningsulykke på Øysand

Nyheter

Dette opplyser operasjonsleder Trond Volden ved politiet.

- Det er en kvinne i 70-årene som ble fraktet til St. Olavs Hospiotal. Det siste vi har hørt fra helsevesenet er at kvinnens helsetilstand er uavklart, sier Volden.

Han opplyser at politiet har snakket med vitner og at alt tyder på at det skjedde noe mens kvinnen badet. Politiet vet ikke mer om årsaken til ulykken.

- Men det er ingenting som tyder på at det har skjedd noe kriminelt, sier Volden.

- Puster selv

NTB opplyser at kvinnen ble funnet bevisstløs i vannet, men at hun nå puster selv. Klokken halv åtte ble det meldt fra politiet at kvinnen er kjørt i ambulanse til St. Olavs Hospital.

Det brant i et gårdsbruk på Melhus - Klokken 11.51 kom meldingen om at melder forsøkte å slukke selv, men at melder deretter trengte bistand, sier seksjonsleder Ole Petter Ustad ved Gauldal politistasjonsdistrikt.