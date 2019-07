Kveldstur til Storvatnet

Nyheter

Det ble en fin utflukt til Storvatnet for Kjersti Singsaas, venninnen og deres fem gordonsettere tirsdag. Turen var med hensikt lagt noe sent på kvelden, slik at de fem fuglehundene kunne ta et lite plask og en liten svømmetur etter en kort løperunde.

- Fint å ta sene kveldsturer opp hit, helt topp for både oss og hundene, smiler Kjersti før hun og hundene stiller opp for fotografen etter at den siste gordonsetteren hadde plasket ferdig.

Kaldt? - Herrlig! Sommeren så langt har kanskje ikke vært så innbydende hva bading angår, med tanke på vanntemperaturen.