Overflod av lokalmat i Gauldalen

Både Melhus og Midtre Gauldal er landbrukskommuner som leverer mat til hele Trøndelag. Her er det for eksempel produksjon av melk, korn, grønnsaker og egg. I tillegg dukker det opp stadig flere muligheter til å få handle direkte fra bonden og dermed kunne sette kortreist mat på bordet.

Gårdsbutikk

Én av dem er Låvbrua gårdsbutikk på Kvål. Her har Fritz Arne Haugen og Svanhild Sandløkk bygd opp utsalgssted og selskapslokale.

Den koselig innredede butikken har åpent to dager uka samt når Haugen og Sandløkk er hjemme. De forteller at en av dem alltid er hjemme av hensyn til gårdsdriften. I gårdsbutikken kan en kjøpe hønseegg og vaktelegg, festsuppe som både finnes i storpakning og i porsjonspakninger, vanlig biffdeig, festburger av kjøttfe, bresaola som er speket, tørrsaltet og røkt kulår, staver av bresaola til å ha i salat og som turmat, gressløk, potete og rabrabra.

- Det handler om å bruke ressursene vi rår over. Vi føler stolthet over å få dyrke og videreforedle maten, sier Haugen og Sandløkk legger til at flere av produktene de tilbyr, er lettvint i bruk.

Rett fra gården

Hvor maten kommer fra, er lett å se. Rett utenfor gårdsbutikken kan en for eksempel se kyr og kalver på beite. På gården er det 70 charolaisfe, vaktler, høner, hund og katt. Dessuten kan det dukke opp frilandsgris. Hønene har fått mobilt hønsehus som samboerparet har bygd selv.

- Vi bruker en del av produktene i selskapslokalet som leies ut til brylluper, bursdager, barnedåper og minnestunder. Maten er rent håndverk og småskalaprodusjon. Slik får en respekt for maten, forteller Haugen.

Samboerparet er medlem av Hanen-nettverket, og de gleder seg over å få inspirasjon fra andre bønder som satser på kortreist mat og matopplevelser. Ved E6 på Kvål finner en skiltet for gårdsbutikken, og så kan en følge Bennavegen opp til gården.

Matfestivalen

Flere av produsentene av kortreist mat vil bli å finne på Matfestivalen i Trondheim i sommer.

- Lokalmat er viktig for Gauldalen, og «Mett i Gauldalen» er aktørenes felles satsning mot Oi Trøndersk Matfestival 1.-3. august i år. På denne standen, treffer du følgende aktører: Soknedal Bakeri, Gammeltunet Hanshus, Storbekkøya Museumssæter og FUMO, forteller Aina Midthjell Reppe som er leder for Næringsforeningen i Trondheimsregionen avdeling Midtre Gauldal.

Lokalmat fra Melhus:

Godbit og morrpølse fra Eidsmo Kjøtt

Sodd, kjøttprodukter og grønnsaker fra Haugen gård

Basilikumaioli fra Schei Jakobsen

Croissanter fra Molangerie

Te basert på lokale ingredienser fra Gravraak Teatelier

Hjortekjøtt fra Lundadalen

Grønnsaker og økologiske kjøttprodukter fra Melhusgarden Øvre

Honning fra Jarle Bakk

Økologiske egg fra Oppstu Gård

Ølsprøtt fra Melhus bakeri

Lokalmat fra Midtre Gauldal:

MaltChips fra Soknedal- eget bakeriutsalg Soknedal, Støren, Melhus

Bakervarer fra Soknedal- eget bakeriutsalg Soknedal, Støren, Melhus

HognaBrygg- dagligvare og i eget utsalg på Kotsøy

Viltprodukter, geleer og krydder fra FUMO- eget utsalg i Budal

Økologiske gårdsegg fra Haanshus- eget utsalg i Soknedal

Viltprodukter fra Maureggens Gårdsbutikk- eget utsalg i Budal

Seterrømme og andre sommerseterprodukter fra Budal- setrer langs vegen i Storbudal