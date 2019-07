Det brant i et gårdsbruk på Melhus

Nyheter

Han opplyser at det brant i et gårdsbruk i Åsveien i Melhus kommune.

- Klokken 12.03 melder brann-fagleder at brannen er under kontroll. Klokken 12.42 drar brannvesenet fra stedet. Politiet er der fortsatt og jobber med avhør, sier Ustad da Trønderbladet snakker med ham like etter klokken 13.00.

Brann i elektrisk anlegg

Ustad opplyser at brannen oppstod i et elektrisk anlegg.

- Det oppstod skader i anlegget, og en mann fikk i seg litt røyk, forteller Ustad.

På Twitter melder politiet at det ikke var noen dyr i låven, samt at brannen oppstod i en koblingsboks.

