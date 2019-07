Rekordmange har fått tilbud om studieplass

Nyheter

99.319 søkere har fått tilbud om studieplass i årets hovedopptak til høyere utdanning. Det er 1042 flere enn i fjor, opplyser Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

Av litt over 137.000 søkere er 121.000 kvalifisert for minst ett studium, viser årets søkertall fra Samordna opptak (SO). Blant de kvalifiserte søkerne har åtte av ti fått tilbud om studieplass. Halvparten av søkerne har kommet inn på sitt førstevalg.

– Aldri før har det vært flere studieplasser ved landets høyskoler og universiteter, og aldri før har flere kvalifiserte søkere fått plass. Dette er veldig gode nyheter. Vi har stort behov for personer med høyere utdanning i Norge, og jeg er glad for at vi kan tilby enda flere enn før studieplass, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding.

Flere vil bli sykepleiere

Det innførte karakterkravet på minimum 3 i norsk og matematikk på sykepleierutdanningene ser ikke ut til å skremme bort fremtidige sykepleiere. Til tross for at det var ventet en nedgang som følge av kravet, er det i årets hovedopptak heller rekordmange som har fått tilbud om plass.

Totalt er det gitt studietilbud til 7.255 søkere på sykepleierutdanningene. Det er en økning på 3,7 prosent. Det henger ifølge kunnskapsdepartementet sammen med at det i år er planlagt 225 flere studieplasser på dette studiet.

– I årene som kommer er det stort behov for personer med helsefaglige utdanninger, så dette er veldig positivt, sier Nybø.

Flere får plass

Til lærerutdanningene, som inkluderer barnehagelærerutdanningene, er det totalt 11.377 som har fått plass. Det er en økning fra i fjor, hvor 11.202 fikk tilbud om studieplass.

På barnehagelærerutdanningen, grunnskolelærerutdanning for trinn 1–7 og lektorutdanning er det en økning i antall utsendte studietilbud, mens det er en liten nedgang for grunnskolelærerutdanning for 5 – 10. trinn og faglærerutdanning.

Det studieområdet som øker mest er imidlertid IKT-utdanningene. Antall tilbud har sammenlignet med 2018 økt med 9,3 prosent. I tillegg har det vært en økning i kvinneandelen, som har økt fra 26,8 prosent til 28,8 prosent.