Seksualundervisninga skal bedres i Melhus

Ungdomsrådet har fått gjennomslag for at seksualundervisninga i melhusskolene skal bedres.

I møtet før ferien vedtok kommunestyret at rådmannen skal utarbeide en samarbeidsavtale mellom ungdomsrådet, skolene og skolehelsetjenesten fra kommende skoleår.

Målet er at undervisninga skal bedres og at lærerne sikres nødvendig kompetanse. I kommunestyremøtet la tidligere leder Maren Grøthe (bildet) fram saken.

Ungdomsrådet tok opp saken etter å ha fått tilbakemeldinger fra elever i Melhus om at seksualundervisninga har vært for dårlig, svært ensformig og starter for sent.

