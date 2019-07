Kvinne dømt for ruskjøring i Melhus

Nyheter

Søndag 17. februar 2019 ca. kl. 02.00 i Strandvegen i Melhus førte hun personbil, til tross for at hun var påvirket av alkohol. Utåndingsprøve tatt av henne kl. 03.25 viste en alkoholkonsentrasjon i utåndingsluften på 0,51 mg per liter luft, som tilsvarer rundt 1 promille.