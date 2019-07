Klimaplan ut på høring i Midtre Gauldal

Nyheter

Forslag til planprogram for kommunedelplan for klima og energi for Midtre Gauldal kommune i perioden 2020-2031 er lagt ut på høring. Fristen for å komme med innspill er 1. september.

I rådmannens planforslag fra 6. mai kan man lese at de nasjonale forventningene til kommunalplanlegging sier at energi- og klimaplaner skal rulleres hvert fjerde år.

For Midtre Gauldal kommune vil planarbeidet vektlegge utfordringer innen følgende temaer: «Areal og transport», «Kommunens eget klima- og energiregnskap», «Kortreiste verdikjeder», «Klimasmart landbruk», «Avfall, gjenvinning og forbruk» og «Flom, ras og skred».

Nesten 7.000 innbyggere

Viktige punkter i planforslaget er blant annet at Midtre Gauldal er en kommune med vekst både i befolkning og antall arbeidsplasser. Antall innbyggere er spådd å øke med 11 prosent til 6.893 i perioden 2018 – 2040. Midtre Gauldal er også fylkets tredje største fritidskommune, målt i antall fritidsbygninger.

Det trekkes også frem at Midtre Gauldal har et variert næringsliv fordelt på mange sektorer. Industribransjen står for størst andel av verdiskapning i kommunen, med aktører som Norsk Kylling, Støren Treindustri, Kjelstad Trelast og Lillerønning Snekkerfabrikk.

Det trekkes blant annet også frem at kortreist kvalitet og sirkulær økonomi er en anbefalt strategi for å kunne bli et lavutslippssamfunn. Her menes korte, lokale verdikjeder med reduksjon av råvarebruk og transport, økt gjenbruk/reparasjon og materialgjenvinning i et kretsløp der færrest mulig ressurser går tapt.

- En stor landbrukskommune

I rådmannens planforslag kan man også lese at landbruket bidrar fortsatt med en stor andel av klimagassutslippene i Midtre Gauldal. Midtre Gauldal er en stor landbrukskommune der 8,1 prosent av sysselsettingen i kommunen er innenfor jordbruk og skogbruk. I forslaget kan man lese at lengre vekstsesong kan bli et fortrinn i framtidas matproduksjon. Utvikling med god dyrevelferd og større produksjon per kan gi mindre utslipp av klimagass per produsert kalori av kjøtt og melk.