Søndag formiddag kom meldingen om at nødetatene rykket ut til en bil som hadde kjørt av veien på E6 nord for Soknedal.

Via sin Twitter-konto, skriver politiet videre at brannvesenet har vært på stedet, og de har konstatert at det er store materielle skader på bilen.

Det skal ha vært én person i bilen som har kjørt ut, og det er ikke meldt om alvorlig personskade.

Bilen står utenfor E6, men det er redusert framkommelighet på stedet.

Saken oppdateres.