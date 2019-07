Vil fylle igjen dal i Melhus

Nyheter

Under siste formannskapsmøte før den politiske ferien vedtok et enstemmig formannskap at detaljregulering for Voll massetipp kunne legges ut på høring. Formannskapmedlem Berit Wold Fjelle (Ap) meldte seg inhabil fordi hun er søster med berørt grunneier, og Svein Evjen (H) trådte inn i formannskapet i hennes sted.