Måtte stenge E6 for å hjelpe sjåfør som holdt på å kjøre på Kvålsbrua

Nyheter

- Statens vegvesen har sagt at de er lei av at sjåfører kjører på hindermarkeringa på Kvålsbrua, men de må skilte bedre slik at sjåfører unngår dette, sier Kim Andre B. Johansen.

Hindermarkeringa ble satt opp tidligere i år for å hindre at lastebilsjåfører kjører på Kvålsbrua. Det har vært to påkjørsler av en slik art at brua enten måtte stenges helt eller ha lysregulering på grunn av bruskade. Men også hindermarkeringa er blitt påkjørt flere ganger. Statens vegvesen sender regninga for påkjørsler til forsikringsselskapet til sjåførens bedrift eller søker erstatning gjennom forsikringsselskapenes pool.

- Vi er ikke fornøyd med situasjonen, og vi håper at de før eller siden lærer at hindermarkeringa henger der, sier Arild Hamrun-Norheim som er leder i vegvesenets vegavdeling til Trønderbladet i starten av juli.

Johansen forteller at det torsdag morgen var to lastebiler som skulle over Kvålsbrua. Da den ene kom ned til brua, oppdaget sjåføreren høyden på hindermarkeringa og stanset for å unngå påkjørsel.

- Det er ingen snumuligheter ved brua, og det er ikke skiltet før en svinger ned mot brua. Dette er altfor sent, og det burde ha vært skiltet på E6 slik at sjåfører ikke svinger av til Kvålsbrua, sier Johansen.

Sjåføren skulle over brua for å levere varer. Johansen forteller at sjåføren måtte rygge opp til E6, og at både Kvålsbrua og E6 måtte stenges slik at sjåføren kom på rett kjøl. Deretter måtte sjåføren finne en annen vei å kjøre for å få levert varene. Den andre sjåføren rakk ikke å svinge av E6 slik at han slapp å rygge tilbake.

- Når du har kommet deg ned til brua, har du gått i fella. Da må du ha hjelp av andre for å komme deg tilbake på E6. Det kunne fort ha vært to i dag som måtte ha hjelp. Statens vegvesen må gjøre tiltak for å hindre påkjørsler, sier Johansen.