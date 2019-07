Lette etter mopedister som grisekjørte i Melhus sentrum

Nyheter

- De kappkjørte fra Eggensvingen og mot Melhus sentrum, og det var 50 av dem. Dette er helt ille, sier en mann som bor i Melhus sentrum.

Mannen tok kontakt med Trønderbladet tirsdag kveld og forteller at mopedistene også samlet seg ved Esso, og at folk følte seg plaget av mopedkjøringa. Han etterlyser innsats fra politiets side. Noe annet han reagerer på, er at mopedkjørere filmer kjøringa og legger dette ut i sosiale medier.

- Vi har fått melding om grisekjøring på Melhusvegen, og melding kom både i helga og tirsdag kveld. Meldingene gikk ut på at det var kjøring på Løvset og i området ved Esso og Melhus skysstasjon. Mopedkjørerne skal ha kjørt omkapp, sier politikontakt Snorre Løvset ved Gauldal politistasjonsdistrikt.

Politiet fikk tirsdag melding om grisekjøring klokka 21.15.

- Politiet var der klokka 21.20, og da var det ingen der. Det stilner når noen ser en politibil, og da går jungeltelegrafen. Neste gang kan det være at politiet er like i nærheten og kommer raskt til stedet. Vi kommer til å patruljere i Melhus, og det patruljeres like mye i Melhus som på Heimdal, sier Løvset.

Meldinger om grisekjøring med moped og ATV kommer gjerne midt på sommeren, og Løvset forteller at denne typen kjøring også er et problem ved XXL på Rosten.

Om politiet får fatt i grisekjørerne, kan det vanke reaksjoner.

- Vi vil foreta teknisk gjennomgang av kjøretøyet, og vil undersøke om de har førerkort og ta ruskontroll. Om du kjører på ett hjul på mopeden, er det førerkortbeslag. Det er flott at ungdom møtes, men ikke hvis det er til sjenanse og hindring for andre. På ett eller annet tidspunkt blir disse tatt, og det er jo ikke så veldig lurt å legge ut bilder og film av kjøringa i sosiale medier, sier Løvset.

Løvset oppfordrer folk til å si ifra om kjøringa blir plagsom igjen.