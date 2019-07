Etterlyser pendlerparkering på Ler

Nyheter

Svein Otto Nilsen, gruppeleder og førstekandidat for Pensjonistpartiet, bebuder at han 28. august vil stille spørsmål til rådmannen under møtet i Trøndelag fylkeskommunes transportutvalg om fylkeskommunen vil prioritere finansiering av pendlerparkering på Ler slik at arbeidet kan gjøres samtidig som Bane Nor arbeider med nytt kryssingsspor på Ler.

Trønderbladet har tidligere skrevet om at Bane Nor har pekt på at det ikke finnes penger til å bygge pendlerparkering, men at Byvekstavtalen kan være alternativ finansieringskilde.

Dessuten har avisa skrevet om byggeplanene til Løwi Eiendom som vil innebære at dagens parkeringsmulighet for pendlere ved E6 forsvinner.

Ved togstoppen er det parkeringsplasser, men det er bare noen få. Ler er ytterpunktet for bytakst, og Trønderbladet har tidligere skrevet om pendlere fra Lundamo og sørover som sparer tusenvis av kroner på å kjøre bak bussen til Ler og ta toget derfra.

Melhus har sluttet seg til Byvekstavtalen, og i den åpnes det for å gi tilskudd til for eksempel tiltak ved kollektivknutepunkt og stasjonsområder. Formannskapet er blitt orientert om at det må søkes om midler.

Nilsen signaliserer at han vil fremme en interpellasjon om pendlerparkering på Ler i det nye fylkestinget om han blir valgt inn der.

- Sentrumsplanen har som et svært viktig formål å bidra til felles pendlerparkering ved jernbanestasjonen. Dette skal være en felles pendlerparkering for tog, buss og sykkel, noe som nå er vedtatt planlagt, men som pr. i dag mangler finansiering. Et annet viktig punkt som er avklart er det nye krysningssporet for jernbane. Bane Nor har nå kommet godt i gang med ny løsning for kryssingsspor på Ler. Det er da tvingende nødvendig at man har finansieringen av pendlerparkeringen klar slik at pendlerparkeringen kan være ferdig samtidig med Bane Nor sitt arbeide rundt stasjonen. Dagens pendlerparkering ved Prix-butikken er i den nye reguleringsplanen endret til utbyggingsformål og ny pendlerparkering er flyttet til jernbanestasjonen, skriver Nilsen i en e-post som han har sendt til Trønderbladet.