Fant søppel på vernet gravhaug

- Jeg skulle gå en tur med barnebarnet mitt, sånn som vi gjør ganske ofte. Vi pleier å ta pause på en benk oppi skauen her, men da vi kom opp dit nå sist, kjente jeg faktisk at det presset på i øyekroken. Noen har bare kastet masse søppel over og rundt benken, forteller Gåsbakk, som bor like ved naturstien der søppelet ligger.