Fengsel etter å ha slått til bartender

Nyheter

Da saken var oppe i Sør-Trøndelag tingrett, erklærte gauldalingen seg skyldig i å ha slått til en bartender på et utested i Trondheim. Bartenderen fikk flere kutt i ansiktet etter å ha blitt slått med enten et glass eller en glassflaske, og måttes syes med 11 sting. Forsvareren hans mente at han burde frifinnes fordi han kunne ha fått et stoff i drikken som førte til at han nærmest ble bevisstløs.

Sør-Trøndelag tingrett har derimot dømt gauldalingen i midten av 20-årene til fem måneders fengselsstraff, 25.000 kroner i oppreisning til bartenderen som ble slått og 3000 kroner i saksomkostninger. Dette var i tråd med aktors påstand. Retten mener at gauldalingen bevisst slo bartenderen med glasset, og at han i alle fall i edru tilstand ville ha visst at dette kunne føre til skade. Videre mener retten at slaget kom uprovosert.

Julebord

I november i fjor var tiltalte på julebord sammen med kolleger på E.C. Bryggeri. Der drakk han øl og fikk smaksprøver under omvisninga. Etter julebordet dro tiltalte og andre til et utested der han også drakk øl og tok en shot. Da tiltalte ville kjøpe mer alkohol, ble han nektet servering.

Ifølge rettspapirene ble tiltalte stående i baren der han pratet med andre, og så uten forvarsel tok det tomme ølglasset han sto med i hånda og knuste det i ansiktet på bartenderen. Bartenderen fikk tak i gauldalingen og overleverte ham til vaktene og politiet ble varslet. Gauldalingen ble satt i varetekt, og satt varetektsfengslet i to dager. Promillen hans ble målt til 1,7 en drøy time etter hendelsen, og det ble ikke påvist at han hadde fått i seg GHB eller andre narkotiske stoffer.

Følte seg uvel

I tingretten forklarte tiltalte at han ikke husket at han hadde slått til bartenderen, men at bevisene mot ham er så sterke at han ønsker å ta ansvar for det han har gjort. Retten trodde ikke på forsvarerens antydning om at tiltalte kunne ha fått i seg GHB, men vurderte om rettsforhandingene skulle utsettes for å få dette undersøkt. Konklusjonen til retten var at det kun var en teoretisk mulighet for at tiltalte kunne ha fått i seg GHB, og fortsatte derfor rettssaken. Derimot utelukket ikke retten at tiltaltes aggressive oppførsel kunne skyldes for eksempel at han var trøtt eller hadde en allergisk reaksjon, men mener at dette ikke får betydning for saken. I retten forklarte tiltalte at han husker at han var på utestedet og at han hadde hatt smerter i magen. Gauldalingen er ikke tidligere dømt for vold, og retten anser det som har skjedd som en engangshendelse.